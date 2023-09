Am 22. September erscheint das Debut Album der deutschen Melodic Black Metaller von VERDERBNIS, produziert von Torsten Sauerbrey (Atomwinter, Kambrium, Dark At Dawn, Burden of Grief). Mit „Walking Through Forgotten Forests“ gibts ab sofort eine erste musikalische Kostprobe auf dem MDD YouTube Kanal. Die Record Releaseshow findet bereits am 16. September im Rahmen des Pestfest im Second Home in Baunatal statt.

Preorder: http://mdd-records.de/verderbnis