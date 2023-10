VARG :: Neues Video zur VÖ von „Ewige Wacht“

Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Ewige Wacht“ veröffentlichen die deutschen Pagan-Metaller VARG ihren Titeltrack zusammen mit einem offiziellen Musikvideo. Auf ihrem neuen Werk „Ewige Wacht“, das diesen Freitag, den 13. Oktober 2023 über Napalm Records erscheint, folgen die Wölfe authentisch und roh ihren heidnischen Wurzeln. VARG sind auf ihrer Europatour mit NACHTBLUT und der Folk-Metal-Band SAGENBRINGER zu sehen.

Fylgja über die neue Single und das Musikvideo:

‚Ewige Wacht‘ ist der Titeltrack unseres neuen Albums, der thematisch das Konzept repräsentiert. Es geht um die Familie und all jene, die wir Familie nennen. Es geht um den Kreislauf des Lebens, darum, dass wir durch unsere Vorfahren leben, in unseren Kindern weiterleben und immer aufeinander aufpassen, auch über den Tod hinaus. Die Flamme der Seele wird ständig weitergegeben und erlischt nie.

Für mich persönlich ist dies ein besonders emotionaler Track, da vier Generationen meiner Familie in dem Video vorkommen: meine Oma, meine Mutter, meine Tochter und ich.

Viel Spaß mit Ewige Wacht!!!“