VANANIDR :: Schwedische Black Metaller mit neuem Video zu “Dressed In Pain”

Die schwedische Black-Metal-Band VANANIDR aus Stockholm wird am 11. November ihr brandneues Album “Beneath The Mold” über Black Lion Records veröffentlichen. “Sechs brandneue Tracks, vollgepackt mit dem fesselnden und unverwechselbaren Sound der Band, nehmen den Hörer mit auf eine Reise in düstere und hypnotisierende Klangwelten!”

“Beneath The Mold” wird als CD/LP/Limited MC/Digital erhältlich sein und kann hier vorbestellt werden: https://snd.click/beneaththemold

Außerdem haben VANANIDR bekannt gegeben, dass sie zusammen mit den Black/Death Metallern BELPHEGOR am 11. November im Kronensaal in Hamburg bei deren “New Album Presentation Show” auftreten werden.

Vananidr:

Melodic dissonance with restless pounding drums.To revel in the filth of humanity.

Covered in black. Dressed in pain.