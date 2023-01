VAHRZAW :: Neuer Track der australischen Black Metal-Veteranen

Die aus Australien stammenden Old School Black Metal-Veteranen VAHRZAW haben ihren brandneuen Track „Phosphorescent Sunrise“ veröffentlicht, die dritte und letzte Single aus dem kommenden fünften Studioalbum „In The Shallows Of A Starlit Lake“, das am 27. Januar über Bitter Loss Records erscheinen wird. https://vahrzaw.bandcamp.com

Die vor 30 Jahren gegründete Band ist eine feste Größe im australischen Underground. Das neue Album von Vahrzaw ist der Nachfolger des letztjährigen, von der Kritik hochgelobten „The Trembling Voices Of Conquered Men“ und zeigt eine Rückkehr zu den frühen Black Metal-Wurzeln der Band. „In The Shallows Of A Starlit Lake“ besteht aus insgesamt 7 Tracks rohen, kalten Black Metals mit atmosphärischen Soundscapes und kommt auf über 40 Minuten!

Vahrzaw comments: „Superficially, Phosphorescent Sunrise is a story about a girl who stalks and butchers a dog. The audience is witnessing the birth of a serial killer. But, at it’s core, it’s an exploration of Freud’s concept of displacement. The girl is angry with someone more powerful, but she cannot express this anger. So, she lashes out at something safe; the dog.“