UPON SHADOWS :: Neuer Song zum 20-jährigen Jubiläum

Die weibliche Dark Metal Band UPON SHADOWS präsentiert einen neuen Song mit Video mit dem Titel “Light and Shadows”, um ihr 20-jähriges Jubiläum zu feiern. “Light and Shadows” wurde größtenteils in Oulu, Finnland, und der Bass in Montevideo, Uruguay, aufgenommen. Abgemischt und gemastert wurde das Album von Mika Pohjola im Soundmix Recording Studio in Oulu, Finnland im Jahr 2022 und ist ab heute auf Musikplattformen erhältlich. https://uponshadows.bandcamp.com/

Der Song kombiniert den rauen Sound von Gitarren, Bass und heftigem Gesang mit der Poesie der Texte und der extrem dunklen Atmosphäre, die durch die Keyboards unterstrichen wird. Diese Single wird nicht Teil des neuen Upon Shadows-Albums sein, das gerade aufgenommen wird und nächstes Jahr erscheinen soll.

Kurioserweise finden die Veröffentlichungen von Upon Shadows immer am gleichen Datum statt, denn der 18. Oktober ist der Geburtstag von Tamara Picardo, der Leiterin der Band.