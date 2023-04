Nach dem Musikvideo zu „Gods of Black Blood“ hat die norwegische Black Metal Band TSJUDER nun ihr „Iron Beast“ aus den Höllenschlünden entlassen. Der Track stammt von ihrem neuen Album „Helvegr“, das am 23. Juni 2023 via Season of Mist herauskommen wird.

Preorder: https://shop.season-of-mist.com/list/tsjuder-helvegr

TSJUDER’s straightforward comment: „This is Iron Beast. The opening track on our forthcoming album Helvegr. Death to all!“