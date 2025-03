TRISTANIA :: Re-issue von „Beyond the Veil“

Hammerheart Records hat die Wiederveröffentlichung des zweiten TRISTANIA-Albums „Beyond the Veil“ angekündigt (Original VÖ war am 6.9.1999. Die Wiederveröffentlichung wird weltweit am 30. Mai erscheinen und in verschiedenen limitierten Vinyl-Editionen erhältlich sein.

Preorder: https://tristania.lnk.to/beyondtheveil

Info:

„Beyond the Veil“ ist der Höhepunkt des Gothic Metal; ein großartiges, eindringliches Meisterwerk orchestraler Dunkelheit und unerbittlicher Melancholie. Erhabene Chöre, messerscharfe Riffs und schauriger Doppelgesang treffen in einer Atmosphäre reiner Trauer und filmischer Intensität aufeinander. Dies ist Gothic Metal in seiner ambitioniertesten und emotional verheerendsten Form.