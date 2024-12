TILL LINDEMANN :: Neue Single „Meine Welt“

Nach Ankündigung von Till Lindemanns „Meine Welt“-Tour für 2025, erscheint heute die gleichnamige Single via Out Of Line Music.

Stream/Download: https://Till-Lindemann.lnk.to/MeineWelt

Im Sommer 2025 tritt Till Lindemann seine erste Solo-Festivaltour durch Europa an:

21.06.2025 Metal Air – Uelzen, DE

22.06.2025 Graspop Metal Meeting – Dessel, BE

29.06.2025 Rock Imperium Festival – Cartagena, ES

04.07.2025 openErfurt – Erfurt, DE

>> Tickets erhältlich via www.till-lindemann.com

Ab Oktober 2025 können Fans die Welt des Till Lindemann live auf seiner „Meine Welt“-Tour durch ganz Europa erleben, u.a. in:

29.10.2025 Leipzig, DE – Quarterback Immobilien Arena

31.10.2025 Amsterdam, NL – Ziggo Dome

06.11.2025 Frankfurt, DE – Festhalle

08.11.2025 Dortmund, DE – Westfalenhalle

10.11.2025 Dresden, DE – Messe Dresden

21.11.2025 Düsseldorf, DE – PSD Bank Dome

23.11.2025 Hamburg, DE – Barclays Arena

25.11.2025 München, DE – Olympiahalle

27.11.2025 Nürnberg, DE – Arena Nürnberger Versicherung

29.11.2025 Wien, AT – Wiener Stadthalle

14.12.2025 Zürich, CH – Hallenstadion

16.12.2025 Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Weitere Shows werden noch angekündigt.

