THULCANDRA :: Zur Album-VÖ ein neues Visualizer-Video

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums „A Dying Wish“ feiern die Black/Death Metaller THULCANDRA die Veröffentlichung ihres brandneuen Studioalbums „Hail The Abyss“, das jetzt über Napalm Records erschienen ist. Zur Unterstützung der heutigen Albumveröffentlichung hat die Band gerade ein neues Visualizer-Video für die letzte, erdrückende Mid-Tempo-Albumsingle „On The Wings Of Cosmic Fire“ veröffentlicht.

„‚Hail The Abyss‘ ist das 5. Album in 20 Jahren Thulcandra“, sagte Gitarrist/Sänger Steffen Kummerer kürzlich. „Ein Banger und eine abwechslungsreiche Platte, die eine einzigartige Mischung aus Black und Death Metal, kombiniert mit klassischen Heavy Metal-Zwillingsgitarren zeigt. Hail The Abyss‘ ist zweifelsohne ein Highlight unserer langjährigen Karriere geworden.“