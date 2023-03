THULCANDRA :: Titeltrack des neuen Albums veröffentlicht

Am 19. Mai 2023 veröffentlichen THULCANDRA ihr fünftes Studioalbum mit dem Titel „Hail The Abyss“ über Napalm Records. Nach der kürzlichen Veröffentlichung des Musikvideos zur ersten Single „As I Walk Through The Gateway“ hat der deutsche Vierer den diabolischen Titeltrack des Albums, „Hail The Abyss“, veröffentlicht.

Gitarrist/Sänger Steffen Kummerer kommentiert die neue Single:

„Der Titeltrack unseres kommenden Albums, „Hail The Abyss“, ist eine scharfe und treibende Komposition geworden, die eine ausgewogene Mischung aus Black und Death Metal bietet. Die Platte ist so geworden, wie wir es uns erhofft haben, und das von Grupa13 (Behemoth, Kreator, Arch Enemy) produzierte Video ist vielleicht der kultigste Clip, den wir in unserer 20-jährigen Karriere gemacht haben.“