THULCANDRA :: Neue Single „Blood Of Slaves“

Während sich die Blackened Death Metal Band THULCANDRA derzeit auf die Veröffentlichung ihres kommenden Studioalbums „Hail The Abyss“ vorbereitet, hat der deutsche Vierer ein Visualizer-Video zur brandneuen Single „Blood Of Slaves“ veröffentlicht. Hail The Abyss, das fünfte Werk der Band, wird am 19. Mai 2023 über Napalm Records veröffentlicht.

Info: Nach den bereits veröffentlichten Singles „As I Walk Through The Gateway“ und dem Titeltrack des Albums kehrte die Band gerade von ihrer ersten US-Tournee mit FLESHGOD APOCALYPSE, OBSCURA und WOLFHEART zurück. Gitarrist/Sänger Steffen Kummerer über die neue Single: „‚Blood Of Slaves‘ dürfte einer der schnellsten und aggressivsten Songs auf unserem neuen Album „Hail The Abyss“ sein. Mit scharfem Riffing und schier endloser Aggression treibt der Song unerbittlich voran.“