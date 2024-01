THE VICE :: Neue Single zur Album VÖ

Die schwedischen Dark Metaller THE VICE haben ihr neues Album „Dead Canary Run“ veröffentlicht, das über Noble Demon erhältlich ist. Diese Veröffentlichung kennzeichnet zugleich einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Band, denn es ist das erste Mal, dass ihre Musik in Form von Vinyl erhältlich sein wird. Um das Erscheinen ihrer neuen Platte zu feiern, haben THE VICE ein düsteres Musikvideo zu ihrer neuesten Single „Lit de Parade“ veröffentlicht.

Albumstream: https://music.nobledemon.com/canary

Die Band kommentiert:

„‚Lit De Parade‘ ist ein farbenfrohes Beispiel für die vielen Elemente, die auf unserem neuen Album ‚Dead Canary Run‘ zusammenkommen. Von den Drums, den düsteren und doch hoffnungsvollen Refrains, den gitarrengetriebenen Melodien und schaurigen Zwischenspielen, bis hin zum Klavier, das alles umschließt. Es ist eine Prozession zu Ehren unseres Handwerks, die mit voller Geschwindigkeit auf die nächste Betonwand zusteuert.“