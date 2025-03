THE VICE :: „A Great Unrest“ EP und neues Musikvideo online

Die schwedische Dark-Metal-Band THE VICE hat ihre brandneue 5-Track-EP „A Great Unrest“ über Noble Demon veröffentlicht. Um das Release gebührend zu feiern, hat das Quartett ein Musikvideo zum Track „From The Barricades“ online gestellt. „A Great Unrest“ ist ab sofort erhältlich via Noble Demon. Die EP findet ihr unter: https://music.nobledemon.com/unrest

THE VICE über den Song:

„Manchmal sollte Rock ’n‘ Roll nicht komplizierter sein als ein Mittelfinger und null f*cks zu geben. Und genau darum geht es bei „From The Barricades“: Es ist ein Punk-Song, der in unsere schwärzeste Form von wildem Rock und knallhartem Metal gegossen wurde und bis zum Ende hin immer schneller wird. Nicht mehr, nicht weniger, aber ein höllischer Ritt…“