Die italienische Gothic/Death Rock Band THE SADE hat am 28. Oktober ihr neues Album „Nocturna“ über Go Down Records veröffentlicht. Mit „End of Time“ haben The Sade gerade ein brandneues Musikvideo veröffentlicht. https://www.facebook.com/thesadeband/

The Sade comments:

„The song speaks of depression and isolation, an inner journey to the alienated ego. Seeking answers to existential questions only leads to the annihilation of the soul and the will to die, to reincarnate into another form.“