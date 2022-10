THE SADE :: “King And Queen” Lyric Video der Gothic/Death Rocker

Die italienische Gothic/Death Rock-Band THE SADE bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres brandneuen Albums “Nocturna” vor, das am 28. Oktober über Go Down Records erscheinen wird. Nachdem die Band kürzlich die erste Single “Sinner” veröffentlicht hat, legen THE SADE nun mit dem brandneuen Track “King And Queen” nach. https://www.godownrecords.com/the-sade

The Sade comments:

“The album’s most intense track, slow and decadent, is about the relationship between man and woman, elevated to king and queen. Life’s sorrows infect their dark love. Together they will only find peace in death.”