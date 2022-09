THE SADE :: Goth Rocker launchen Teaser als Albumankündigung

Die italienische Gothic Rock Band THE SADE hat ihr brandneues Album “Nocturna” angekündigt, das am 28. Oktober über Go Down Records das Licht der Welt erblicken wird. https://www.facebook.com/thesadeband/

Info: “Nocturna” ist ein düsteres Album, das von der Pandemie-Situation der letzten zwei Jahre beeinflusst ist und den ohnehin schon düsteren Stil von The Sade weiter ausbaut. Dieses Werk versammelt eklektische Tracks, die zwischen 2019 und 2020 komponiert wurden und sich weit von den Rock’n’Roll-Vibes der frühen Tage entfernen, um in eine neue Dark-Wave- und Goth-Stimmung überzugehen.