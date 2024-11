THE OLD DEAD TREE :: Neue Single „The Lightest Straw“

Zu ihrem neuen Track „The Lightest Straw“ haben die französischen Dark Progressive Metaller THE OLD DEAD TREE ein Video veröffentlicht. „The Lightest Straw“ stammt aus dem kommenden Album „Second Thoughts“, das am 6. Dezember bei Season of Mist erscheinen wird.

Preorder: https://orcd.co/theolddeadtreesecondthoughtsalbum

Info:

The Lightest Straw taucht in den Zusammenbruch einer unbesiegbaren Seele ein – ein Thema, das tief in den Echos ihres 2007 erschienenen Albums The Water Fields verwurzelt ist. Mit einer Anspielung auf ihre Doom- und Death-Metal-Wurzeln explodiert dieser Track mit einer brutalen und doch wunderschön orchestrierten Klanglandschaft, die 40 Gesangsspuren zu einer intensiven, eindringlichen Mischung schichtet. Er fängt den rauen Schrei der Sehnsucht ein: „Ich wünschte, ich hätte nie den Wunsch verloren, viel größer zu sein als ich bin.“