THE OLD DEAD TREE :: 1. neue Single „Unpredictable“

Die französische Dark Progressive Metal Band THE OLD DEAD TREE kehrt mit dem Vorboten des kommenden Albums „Second Thoughts“ zurück, der neuen Single Unpredictable. „Second Thoughts“ kommt am 6.12. bei Season of Mist raus.

Pre-save & Pre-order: https://orcd.co/theolddeadtreesecondthoughtsalbum

Info:

In den 2000er Jahren machten sich THE OLD DEAD TREE einen Namen in der europäischen Metalszene, spielten fast 200 Konzerte und veröffentlichten drei Alben. Sie schufen ein einzigartiges Universum aus extremer Musik und düsterem Rock-Pop, das durch den außergewöhnlichen und vielseitigen Gesang von Manuel Munoz unterstrichen wird.