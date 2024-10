THE MIST FROM THE MOUNTAINS :: Album vor Release im Fullstream

Primitive Reaction wird am 11. Oktober das zweite Album der finnischen Melodic/Atmospheric Black Metal Band THE MIST FROM THE MOUNTAINS, „Portal – The Gathering of Storms“, auf CD, Vinyl-LP und Kassette zu veröffentlichen. Das Album ist in voller Länge vorab bei Black Metal Promotion zu hören.

www.facebook.com/themistfromthemountains / www.primitivereaction.com

Info:

THE MIST FROM THE MOUNTAINS sind eine neue Formation mit einem sehr alten Herzen, die mit ihren chilligen und doch atemberaubenden Ruminations an die goldenen Tage des melodischen, von der Natur inspirierten Black Metals Mitte der 90er Jahre erinnern.