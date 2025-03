THE MAN-EATING TREE :: Neue Single „Ruins Of Insanity“

Am 11. April 2025 werden die finnischen Metaller THE MAN-EATING TREE ihr brandneues Studioalbum „Night Verses“ über Noble Demon veröffentlichen. Nach dem bereits veröffentlichten ersten Appetizer „Seer“ und der zweiten Single „To The Sinking“, haben THE MAN-EATING TREE heute mit „Ruins Of Insanity“ einen weiteren Einblick in das bald erscheinende Album veröffentlicht.

Preorder: https://music.nobledemon.com/verses

Sänger Manne Ikonen (ex-Ghost Brigade) über den Song:

„‚Ruins of Insanity‘ erzählt eine erschreckende Geschichte über ein Paar, das mit einer schweren Sucht und Besitzgier in einer dystopischen Welt voller Chaos und Elend kämpft, in der der Verstand von einem so starken Wahnsinn übernommen wird, dass die Realität und der gesunde Menschenverstand nicht mehr vorhanden sind.“