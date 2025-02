THE HORRORS :: Opener vom neuen Album veröffentlicht

THE HORRORS haben mit „Ariel“ den düsteren Eröffnungstrack ihres kommenden sechsten Albums „Night Life“ veröffentlicht, das am 21. März über Fiction Records erscheint.

„‚Ariel‘ ist ein ganz besonderer Track und ein Favorit der Band“, erklären The Horrors. „Er ist wahrscheinlich anders als alle Songs, die wir zuvor geschrieben haben, und markiert irgendwie den Beginn eines neuen Kapitels. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Klanggebieten und neuen Möglichkeiten, wie die Band klingen kann. Das ist wahrscheinlich das, was uns an The Horrors am meisten Spaß macht. ‚Ariel‘ war eine Studiokreation – wir haben zu Hause ein verzerrtes Demo aufgenommen und begannen, es in Holy Mountain mit Yves in etwas Subtileres zu verwandeln. Amelia fügte dann ihre Welt aus zerhackten Rhythmen und Stimmüberschneidungen hinzu und es fühlte sich an, als hätten wir einen neuen Ort erreicht. Die Horrors der Zukunft.“

