THE HALO TREES :: Neue Single „Big Bang Coming“

Die Berliner Dark Indie-Rocker THE HALO TREES um Sascha Blach (u.a. Eden Weint Im Grab) haben in den 2 Jahren nach dem Release ihres letzten Albums „Summergloom“ permanent an neuen Tracks gearbeitet. Drei Handvoll Songs, die sie dieses Jahr veröffentlichen werden. Bevor im Herbst/Winter das 3. Studioalbum erscheint, präsentiert das Quartett einige digitale Singles, die alle nicht auf dem Album stehen werden. 5 Songs in 5 Monaten. Den Anfang macht die Single „Big Bang Coming“, den ihr ab sofort auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon oder Bandcamp (auch in 24 Bit) streamen und herunterladen könnt.

www.thehalotrees.com / www.thehalotrees.bandcamp.com