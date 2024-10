„Judas Had A Friend“ ist die zweite Single aus THE FORESHADOWINGs neuem Album und Lifeforce Records Debüt „New Wave Order“, das am 15. November für Freunde von Dark, Gothic und Doom Metal erscheinen wird. Das cineastische Video wurde wieder einmal von den Leuten von Underroom Studio gedreht, die bereits für die erste neue Single „Lobbies“ verantwortlich waren.

Listen: https://orcd.co/foreshadowing_jhaf