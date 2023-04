THE DISASTER AREA :: Neuer Track zusammen mit NOVELISTS

Die bayrische Post-/Metalcore Band THE DISASTER AREA hat ihren neuen Track „Martyr““ gemeinsamen mit NOVELISTS über Redfield Records veröffentlicht. www.thedisasterarea.de

Den Track gibt es hier: https://orcd.co/martyr

Info:

Obwohl der Song für sich selbst steht, mag das Timing seltsam erscheinen, denn NOVELISTS und Tobi haben kürzlich angekündigt, dass sie in Zukunft getrennte Wege gehen werden. Dies ist also das allerletzte Mal, dass es neue NOVELISTS-Musik mit Tobi gibt.‘

Sowohl THE DISASTER AREA und NOVELISTS als auch Tobi blicken bei dieser Gelegenheit positiv in die Zukunft: „Es hat sich offensichtlich viel verändert, seit wir diese Kollaboration zwischen den beiden Bands ins Leben gerufen haben. Aber vielleicht ist dies der Beginn einer neuen Ära für uns alle! Wir hoffen, dass euch der letzte Song, der mit Tobi als Mitglied von NOVELISTS aufgenommen wurde, gefällt!“