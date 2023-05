THE DARK SIDE OF THE MOON :: Neuer Track mit Fabienne Erni (Eluveitie) als Gast

Das Quartett THE DARK SIDE OF THE MOON veröffentlicht mit „New Horizons“ ihren zweiten eigenen Song und fünfte Single, bevor diesen Freitag das Debütalbum „Metamorphosis“ erscheint. Außerdem wird die Band am heutigen Abend als Support von Feuerschwanz und Warkings zum ersten Mal gemeinsam Live auf der Bühne stehen.

Bei ihrer neuesten Single „New Horizons“ wird die vierköpfige Band, bestehend aus Mitgliedern von Feuerschwanz, Amaranthe und Ad Infinitum, von Fabienne Erni (Eluveitie) unterstützt.

THE DARK SIDE OF THE MOON zu “New Horizons”:

„Endlich ist es soweit, wir stehen kurz vor dem Release unseres Debütalbums! Und um das zu feiern, gibt es nochmal ein neues Video von uns. Der zweite selbst geschriebene Song, den ihr von uns zu hören bekommt, und als Gast haben wir die fantastische Fabienne Erni von Eluveitie mit dabei – für uns eine ganz besondere Ehre!“