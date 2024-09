THE DAMNED :: Reunion Show „AD 2022 – Live in Manchester“ verfügbar

Am 3. November 2022 traten THE DAMNED in Originalbesetzung im ausverkauften O2 Apollo in Manchester, UK, auf und präsentierte ein energiegeladenes 21-Song-Set aus den ersten beiden, 1977er Alben „Damned Damned Damned“ und „Music for Pleasure““, den einzigen Alben, auf denen alle vier Gründungsmitglieder vertreten sind.

Diese legendäre Reunion-Show ist ab sofort unter dem Titel „AD 2022 – Live in Manchester“ erstmals weltweit im Handel erhältlich: digital zum Download und Streaming und in allen traditionellen Shops als 180g Doppel-LP auf schwarzem Vinyl im Gatefold sowie als limitierte Doppel-CD+DVD Deluxe Edition, mit der kompletten Manchester-Show auf DVD und der Reunion-Show in Birmingham als exklusivem Audio-Bonus auf CD 2. Die Veröffentlichung wird begleitet von dem Launch des Live-Musikvideos ‚Neat Neat Neat‘ auf dem earMUSIC YouTube Kanal.

https://damned.lnk.to/ad2022-liveinmanchester

Info:

THE DAMNED wurden nach ihrer Gründung im Jahr 1976 in London zu einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Bands der britischen Punkrock-Szene der 70er Jahre. Während ihrer über 45-jährigen Karriere haben The Damned mit verschiedenen Musikstilen experimentiert und Elemente des Gothic Rock, der Psychedelia und des New Wave in ihren Sound einfließen lassen.