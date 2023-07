THE CIRCLE :: 2. Single vom kommenden Album

Die deutschen Atmospheric Black/Doom Metaller THE CIRCLE enthüllen das neue Video „Of Awakening“. Der Track ist die zweite Auskopplung aus dem zweiten Album der Band, „Of Awakening“, das am 18. August über AOP Records international veröffentlicht werden soll. Unter der Regie von Oliver König von mbience visuals könnt ihr euch das brandneue Video zum The Circle-Titeltrack „Of Awakening“ auf dem offiziellen YouTube-Kanal von AOP Records ansehen und anhören. Bei einem Gastsolo mit Violine ist Tim Charles (Ne Obliviscaris) zu hören. https://www.facebook.com/thecircle.metal

Info:

Mit ihrem zweiten Werk nimmt euch das 2021 gegründete Dreiergespann um Sänger Asim Searah (Ex-Wintersun) mit auf eine Reise durch die Facetten des Egoismus, der Zerstörung, des Selbsthasses und der Reflexion und die Ergebnisse zerstörerischen Verhaltens, die zu einer höheren Ebene der Selbstverwirklichung führen.

Mit einer Mischung aus Aggression und Disharmonie, die den Hörer in eine traurige und eindringliche Atmosphäre entführt, entführen die fünf Kompositionen den Hörer in einen Sound aus ambientem Black/Doom Metal kombiniert mit progressiven und symphonischen Elementen, den die Band als ‚Art Metal‘ bezeichnet. Das höchste Ziel dieses Albums ist es, die unentdeckten Horizonte der persönlichen Philosophie zu öffnen und einen kathartischen Prozess im Inneren eines jeden Hörers auszulösen.