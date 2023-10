THE CASSANDRA COMPLEX :: 1. Teil ihrer Welttournee 2024 angekündigt

Die legendäre Post-Punk-Band THE CASSANDRA COMPLEX wird ihr 40-jähriges Bestehen mit einer ausgedehnten Welttournee durch Europa und die Vereinigten Staaten feiern. Die erste Etappe der Tournee umfasst 11 Konzerte im März 2024 in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norddeutschland.

http://cassandracomplex.co.uk/

Auf dieser Tournee werden die ursprünglichen Gründungsmitglieder der Band auftreten: Rodney Orpheus (Gesang, Synthesizer, Drumcomputer), Paul Dillon (Keyboards) und Andy Booth (Gitarre), sowie weitere Gäste. Die Band hat außerdem angekündigt, den Großteil ihres klassischen Backkatalogs neu aufzunehmen, der im Laufe des Jahres 2024 auf COP International veröffentlicht werden soll, und plant entsprechende Shows, die ihre 40-jährige Karriere umfassen.

14/03/24 UK-Todmorden, The Golden Lion

16/03/24 UK-Gateshead, The Black Bull

17/03/24 UK-London, The Lower Third

21/03/24 B-Lodelinsart, La Ruche Verriere

22/03/24 NL-Amsterdam, Q-Factory

23/03/24 Witten, Dark Skies Festival

24/03/24 NL-Heerlen, Nieuwe Nor

25/03/24 Hannover, LUX

26/03/24 Krefeld, Kufa

29/03/24 Hamburg, Logo

30/03/24 DK-Copenhagen, Lygten