THE BLACKWALL :: Gothic-Dark-Duo mit neuer Single

Die neue Single „The Devil’s Discord“ des Gothic-Dark-Duos THE BLACKWALL ist ab sofort erhältlich. Nach einer gleichnamigen EP, die im April erschien, veröffentlicht das Gothic-Dark-Projekt aus London seinen Sound aus düsteren Atmosphären und Gothic-Melodien mit einem offiziellen Lyric-Video des Songs auf ihrem YouTube-Kanal. https://song.link/BWDEVIL

Mit einem Artwork, das von der Kunst von Silvia Flower inspiriert ist und in Griechenland von Steve Lado gemischt und gemastert wurde, spiegelt der Song J.R.R. Tolkiens Zitat „Das Böse kann nichts Neues erschaffen, es kann nur korrumpieren“ wider. In dem Song unterbricht der Teufel den Gesang der Engel und versucht, ein Mädchen zu korrumpieren und sie in eine Hexe zu verwandeln.