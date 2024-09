THE AWAKENING :: Neuer Song vom kommenden Album

Die Gothic-Rock/Darkwave-Band THE AWAKENING präsentiert mit „Mirror Midnight“ einen ersten Vorgeschmack auf ihr selbstbetiteltes Album (ihr bisher zwölftes, das am 18. Oktober erscheint), das den Hang des Menschen zur Selbstbesessenheit und die immer wiederkehrende Manipulation der Selbstwahrnehmung durch die Medien unterstreicht. https://www.theawakening.com/the-awakening-album

Ashton Nyte, der auch Autor, Schauspieler und eine Art Renaissance-Mann ist, schuf das Video „Mirror Midnight“, das in seinem bevorzugten Schwarz-Weiß-Format gedreht wurde und eine Art Gothic-Noir-Film darstellt.

Info: Die in den USA ansässige Band The Awakening wurde Ende der 90er Jahre in Südafrika als kreativer Ausdruck von ASHTON NYTE gegründet, der wegen seiner unterschiedlichen Musikstile und theatralischen Auftritte als „Johannesburgs Bowie“ bezeichnet wurde.

Mit einem Sound, der Gothic Rock, Darkwave, Post-Punk, Electronic Rock, Folk Noir und New Wave miteinander verbindet, ist Nyte einer der Hauptakteure von BEAUTY IN CHAOS und hat mit Mitgliedern von THE CURE, THE MISSION, TRICKY, ALL ABOUT EVE und PETER MURPHYs Band zusammengearbeitet. Die Fans in der EU und im Vereinigten Königreich können sich bald auf eine Solo-Akustik-Tournee von Nyte freuen – seine erste Tournee nach seiner ausgedehnten 36-Tage-Tournee mit WAYNE HUSSEY im Jahr 2019.