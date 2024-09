THE 69 EYES + DEAD BOYS :: Neuauflage von DEAD BOYS‘ Klassiker „Sonic Reducer“

Die finnischen Goth-Metal-Giganten THE 69 EYES tun sich mit den Punkrock-Legenden DEAD BOYS zusammen, um den DB-Klassiker „Sonic Reducer“ zu interpretieren. Die Funken fliegen und die Lautsprecher explodieren, wenn diese beiden musikalischen Behemoths diesen grundlegenden Song der frühen Punk-Bewegung neu interpretieren, der von allen von Guns N‘ Roses über Pearl Jam bis hin zu Foetus gecovert wurde!

„Sonic Reducer“ wurde von Gitarrist Cheetah Chrome und David Thomas von Pere Ubu während ihrer früheren Zeit bei den Cleveland-Legenden Rocket From The Tombs geschrieben und von Chromes nächster Band, den Punk-Ikonen The Dead Boys, 1977 sowohl für ihre Debütsingle als auch für ihr erstes Album Young, Loud and Snotty aufgenommen.

Der Song wurde sofort als eine der definitiven New Yorker Punk-Hymnen gefeiert, und sein brennendes Gebrüll wurde durch eines der wichtigsten NY-Punk-Gitarrenriffs, das von Chrome selbst eingespielt wurde, nur noch weiter angefacht.

„Cheetah Chrome ist buchstäblich der Last Man Standing“, schwärmt Jyrki 69 von The 69 Eyes. „Eine Rock’n’Roll-Gitarrenlegende mit einem wiedererkennbaren und einzigartigen Sound, der alle neuen Generationen von Gitarristen beeinflusst hat. Von Scotty Moore über Jimi Hendrix bis hin zu Wayne Kramer und Ron Asheton – das nächste Glied ist Cheetah Chrome, der immer noch mit demselben Sound auftritt und aufnimmt, für den er bekannt ist.

Auch diese Zusammenarbeit kam nicht zufällig zustande. Jyrki fährt fort: „Ich bin Cheetah in den späten 80er Jahren in der New Yorker Szene begegnet. Er war und ist eine wahre Legende.“ Und als The 69 Eyes 1989 zum ersten Mal zusammenkamen, „war ‚Sonic Reducer‘ einer der ersten Songs, den wir einstudierten. Gott segne Cheetah Chrome!“

Diese turbulente Zusammenarbeit ist sowohl digital als auch auf 7-Inch-Vinyl erhältlich, wo sie von The 69 Eyes‘ brillanter Coverversion von The Cramps‘ „Aloha From Hell!“ begleitet wird. Produzent Cameron Webb (Motörhead/Pennywise) spricht hier über die Aufnahmesession – (Teil 1) https://youtu.be/b9yo-uUdnBc (Teil 2) https://youtu.be/_4SkqH1HHAY