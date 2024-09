THANATEROS :: Eine weitere neue Single

Nachdem THANATEROS ihre ersten beiden Vorab-Singles „I Am All“ und „The Horned One“ des kommenden Albums „Tranceforming“ (VÖ: 11.10.) veröffentlicht haben, zeigen sich die fünf Dark-Rocker um Mastermind Ben Richter mit der dritten Single „I Hold You“ von ihrer ruhigen, emotionalen Seite.

Spotify: https://shorturl.at/GoLxF

Info:

„I Hold You“ ist ein Stück, das unseren Liebsten gewidmet ist – dem Nachwuchs, der so unglaublich schnell heranwächst, der großen Liebe, mit der man plötzlich schon so lange innig vereint ist und den Eltern, die einem Halt gaben (oder noch geben) und die inzwischen kurz vor ihrer letzten Reise stehen oder diese bereits angetreten haben. Ein Lied mit viel Gefühl und Tiefgang – „Forever I’ll carry you deep in my heart!“