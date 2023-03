TENHI :: Lyric-Video kündigt neues Album, parallel erscheint „Collected Works 2023“ Box

Nach einem Jahrzehnt des Zwielichts kehrt die finnische Dark-Folk-Formation TENHI mit einem Lyric-Video zum neuen Song „Saattue“ zurück, der ersten Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album „Valkama“, das am 9. Juni 2023 bei Prophecy Productions erscheinen soll.

Preorder: http://lnk.spkr.media/tenhi-valkama

Eine weitere Neuigkeit ist, dass TENHI parallel zur Veröffentlichung von „Valkama“ am 9. Juni 2023 auch eine limitierte Hardcover-Schuberbox unter dem Titel „Collected Works 2023“ herausbringen wird. Die Box wird alle TENHI-Aufnahmen von 1997 bis 2023 auf 14 Vinyl-LPs enthalten, die größtenteils remastered sind und „Valkama“ sowie 5 doppelseitige 30x30cm Kunstdrucke enthalten. „Collected Works 2023“ wird in zwei Versionen erscheinen, eine in schwarzem (ltd. 300) und die andere in transparentem Vinyl (ltd. 200).