TEMPLE OF DREAD :: Neues Lyric Video

Die deutschen Death Metaller TEMPLE OF DREAD haben einen zweiten Track aus ihrem kommenden neuen Album „Beyond Acheron“ veröffentlicht. Das Lyric Video zu „World Below“ findet ihr auf YouTube. „Beyond Acheron“, das vierte Full-Length der Band, wird am 11. August 2023 via Testimony Records auf verschiedenen LP-Versionen, CD und digital veröffentlicht. Produziert wurde das Album von Schlagzeuger Jörg Uken in seinem renommierten Soundlodge Studio und mit einem Cover-Artwork des italienischen Künstlers Paolo Girardi.

Gitarrist Markus Bünnemeyer erklärt: „‚World Below‘ erzählt die tragische Geschichte des ertrinkenden Ikarus. Es ist eine Geschichte von fataler Kühnheit und Übermut. Musikalisch zeigt der Song eine neue Seite von Temple Of Dread, besonders im Mittelteil: Mehr Melodien, weniger Tempo, unendlich verzweifelter Gesang und sogar symphonische Arrangements unterstreichen die hoffnungslose und bedrohliche Stimmung des Textes. Einige Parts sind rhythmisch für uns ungewohnt, aber spätestens im Schlussteil gibt es wieder Temple Of Dread in seiner reinsten Form! Viel Spaß mit dem Video (das wieder einmal sehr atmosphärisch von Christian Kdrumworm visuell umgesetzt wurde).“