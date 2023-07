TEMPLE OF DREAD :: Neue Single „Asebeia“

Die ostfriesischen Death Metaller TEMPLE OF DREAD haben die dritte und letzte Single, „Asebeia“, aus ihrem kommenden neuen Album „Beyond Acheron“ veröffentlicht, das am 11. August 2023 über Testimony Records erscheinen soll. Der Songtitel leitet sich von dem altgriechischen Wort „?s?ße?a“ ab, was übersetzt „Gottlosigkeit“ oder „Sünde gegen die Götter“ bedeutet, was in der klassischen Welt ein Verbrechen war.

Gitarrist Markus Bünnemeyer kommentiert: „Die neue Single ‚Asebeia‘ ist der kürzeste Song, den wir je geschrieben haben. Er schlägt mit zwei Minuten Vollgas zu – und das ohne Kompromisse, was die Quintessenz von Temple of Dread ist! Textlich dreht sich ‚Asebeia‘ um das Flehen eines gottlosen Mannes. Er verneigt sich vor keinem der alten Götter!“

Info:

Ausgehend von ihrer brutalen Death-Metal-Basis haben sich TEMPLE OF DREAD auf die cineastischen Aspekte ihres Sounds fokussiert. Auf „Beyond Acheron“ hat die Band mehr düstere und schwere Parts sowie eine gesunde Prise Melancholie hinzugefügt – und sogar Black Metal inspirierte Momente. Textlich bewegt sich „Beyond Acheron“ innerhalb und gleichzeitig jenseits des traditionellen Splatter-Horizonts des Genres. Unterstützt werden TEMPLE OF DREAD weiterhin von ihrem Freund und Wortschmied, dem Psychologen Frank Albers, der erneut intelligente, blutige Texte liefert, die sich um antike Mythen und Geschichte drehen und Protagonisten wie Ikarus, Vulkan, Hades, Kleopatra und Marcus Antonius alias Mark