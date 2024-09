TEMPLE OF DREAD :: Letzte Single vor Album-Release

Die deutschen Death Metaller TEMPLE OF DREAD haben die letzte Single ihres neuen Albums „God Of The Godless“ veröffentlicht, das am 4. Oktober 2024 über Testimony Records auf CD, LP und in digitalen Formaten erscheinen wird. http://lnk.spkr.media/temple-of-dread-godless

Axtmeister Markus Bünnemeyer kommentiert: „Keiner unserer anderen Songs klingt mehr nach Slayer als ‚Black Scream‘, und unsere Liebe zu den Thrash-Legenden aus der Bay Area wird immer deutlicher. Lustigerweise sollte dieser Song ursprünglich eine Hommage an die floridianischen Death Metal-Veteranen Massacre sein. Der Text von „Black Scream“ dreht sich um ein weiteres Opfer des Trojanischen Krieges: Philoctetes. Dieser tapfere Krieger wurde von seinen unehrenhaften Mitstreitern schmählich im Stich gelassen.“