TARJA :: Neues Lyric-Video zur anstehenden Best-Of

TARJA veröffentlicht mit dem Lyric Video zu „Eye Of The Storm“ einen Rückblick auf ihre 15-jährige Solo-Karriere. Die „Best Of: Living The Dream“ erscheint am 2. Dezember auf earMUSIC. Den Song „Eye Of The Storm“ schrieb Tarja bereits zur Zeit ihres Erfolg- Albums „Colours In The Dark“, entschied sich allerdings dafür ihn für einen besonderen Moment aufzuheben. Der Track selbst ist ein kraftvolles Statement über Hingabe, Beharrlichkeit und Findung. Musikalisch inspiriert von ihrer Liebe zu Finnland und Argentinien sowie zwei namenhaften Komponisten aus ebendiesen Ländern, Jean Sibelius und Astor Piazolla, kombiniert das Lyric Video geliebte Momente ihrer früheren Clips mit neuen grafischen Elementen und erschafft so einen unvergleichlichen Look für Tarjas „Best Of: Living The Dream“.