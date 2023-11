TARJA :: „Frosty The Snowman“ kündigt 2. Weihnachtsalbum an

Dieses Jahr läutet TARJA die festliche Jahreszeit frühzeitig ein: „Dark Christmas“, der Nachfolger ihres Albums „From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)“ aus dem Jahr 2017, erscheint am 10. November auf earMUSIC. Gemeinsam mit großem Orchester und Kinderchor verbindet die finnische Solokünstlerin erneut ihre klassisch ausgebildete Stimme mit dunklen Gothic-Einflüssen zu einem filmischen und unheimlichen Soundtrack. Die Veröffentlichung wird von 12 Musikvideos begleitet – ein Video für jeden Songs des Albums – und zusätzlich erscheint ein vollständiger Feature Film, verfügbar in DOLBY ATMOS, auf allen unterstützten Plattformen.

Listen: https://tarja.lnk.to/Frosty

Album: https://Tarja.lnk.to/darkchristmasID

Tarja: „Es war faszinierend, in diese neue Welt einzutauchen. Ich wollte die Weihnachtslieder mit unseren gruseligen Arrangements klingen lassen, wie sie es nie zuvor getan haben. Es war mir eine Freude, wieder mit Jim Dooley und Tim Palmer zusammenzuarbeiten.“