TANZWUT :: Album zum 25-jährigen Bühnenjubiläum ist erschienen

Anlässlich des 25-jährigen Bühnenjubiläums veröffentlichen TANZWUT heut, am 24.02.2023, das neue Album „Silberne Hochzeit“. „Silberne Hochzeit“ – das sind 25 Jahre tanzwütige Musikgeschichte neu aufgenommen und vereint auf einem Album. Die „Silberne Hochzeit“ kann ab sofort als Digipak, Vinyl und limitierte Fanbox vorbestellt werden: https://nocut.shop/de-silberne-hochzeit

Bei der Auswahl der Songs kamen bei Frontmann Teufel viele Erinnerungen hoch, was es noch schwieriger machte, nur 12 Stücke für die „Silberne Hochzeit“ auszusuchen. In 25 Jahren Bandgeschichte kommen so manches Lied und die damit verknüpften Erlebnisse und Gefühle zusammen. Jeder Song ist ein Teil des Teufels selbst. Er und seine Mannen nehmen uns mit zu den Anfängen der Band, als sie mit Schalmeien und Sackpfeifen die Bühnen der ersten Mittelaltermärkte in Deutschland eroberten. Damals war die Szene noch sehr klein und Tanzwut, die zu den Mitbegründern der deutschsprachigen Mittelalter-Rock-Szene gehören bewiesen echten Pioniergeist. Inzwischen sind aus den Exoten von damals echte Trendsetter geworden und die Szene erfreut sich immer mehr wachsender Beliebtheit. https://www.tanzwut.com

Tracklist:

1.Labyrinth

2.Ihr wolltet Spass

3.Meer

4.Was soll der Teufel im Paradies

5.Der Wächter

6.Niemals ohne Dich

7.Lügner

8.Der Arzt

9.Im tiefen Gras

10.Vulkan

11.Dämmerung

12.Nein nein