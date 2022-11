TANZWUT :: 1. Single kündigt 25-jähriges Jubiläumsalbum an

25 Jahre TANZWUT, dieses Jubiläum feiern die Legenden des deutschsprachigen Mittelalter-Rock mit ihrem Album „Silberne Hochzeit“, welches für den 24.02.2023 angekündigt wurde. Am 18.11.2022 erscheint die erste Single „Lügner“.

Der Song erschien erstmals auf dem zweiten Tanzwut-Album „Labyrinth der Sinne“, welches im Jahre 2000 veröffentlicht wurde. Jetzt wurde „Lügner“ komplett neu aufgenommen und wird erstmals auf allen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

In dem Lied, welches längst zu den Evergreens der Band gehört, prangert Teufel an und enttarnt gleichzeitig all diejenigen, die vorgeben etwas anderes zu sein. Ganz in gleichermaßen gewohnter, wie gefeierter Tanzwut-Manier lässt Dir „Lügner“ mit brachialen Dudelsäcken und Teufel’s diabolischem Gesang keine andere Wahl als zu feiern und mitzusingen.

„Silberne Hochzeit“ ist ab sofort als Digipak, Vinyl und limitierte Fanbox vorbestellbar:

https://nocut.shop/de-silberne-hochzeit