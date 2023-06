SVARTKONST :: Schwedische Blckend Deather mit neuer Single

Die schwedischen Blackend Death Metaller SVARTKONST werden ihr drittes Studioalbum „May the Night Fall“ am 29. September über Trust No One Recordings veröffentlichen und haben nun die erste Single „Endless Dark“ veröffentlicht zusammen mit einem brandneuen Lyric-Video.

Pre-order: http://www.tnor.se/Svartkonst/

https://svartkonst666.bandcamp.com/

Info:

Seit dem Debütalbum der Band „Devil’s Blood“ im Jahr 2018, das in extremen Metal-Kreisen wie eine kleine Bombe einschlug und von Aftonbladet (Schwedens größter Zeitung) zum zweitbesten Album des Jahres nominiert wurde, wächst der Hype um SVARTKONST stetig. Mit ihrer Vision, die Schwere und den Dreck des schwedischen Death Metal mit der Kälte und Verzweiflung des Black Metal zu vereinen, gelingt es der Band auf ihre eigene Art und Weise, schwere Riffs, scharfe Melodien und intensive Aggression zu liefern, die niemanden unberührt lässt.

Nach ihrem letzten Album „Black Waves“ (2020), das für den schwedischen Indie-Grammy „Manifestgalan“ nominiert wurde, schlagen SVARTKONST 2023 mit ihrem dritten Album „May the Night Fall“ endlich das nächste intensive Kapitel in der Geschichte der Band auf.