SUMMER BREEZE :: 31 neue Bands

Für das 25. SUMMER BREEZE wurden 31 neue Bands angekündigt:

CRADLE OF FILTH, EXODUS, ENSLAVED, INSOMNIUM, RISE OF THE NORTHSTAR, ECLIPSE, NECROPHOBIC, THE BABOON SHOW, ABORTED, DYNAZTY, KAMPFAR, MEMORIAM, THE OCEAN, EINHERJER, SAMURAI PIZZA CATS, BEFORE THE DAWN, UNPROCESSED, SPIRITWORLD, IMPERIUM DEKADENZ, NESTOR, EREB ALTOR, DISENTOMB, CARNATION, ACRANIUS, STILLBIRTH, INSANITY ALERT, ROBSE, THE NIGHT ETERNAL, IGNEA, BRUTAL SPHINCTER, DEAR MOTHER neu im SBOA 2024 Lineup.

In der aktuellen und letzten Rabattstufe gibt es bei uns im Shop 6.660 Tickets inklusive 10% Rabatt zum Preis von 215,99 EUR, maximal bis zum 11.01. oder bis der Bestand vergriffen ist. https://www.summer-breeze.de