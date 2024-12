SUIDAKRA :: Studio Videoclip zu „As Heroes Abide“

Seit dem 07. November steht mit „DarkanakraD“ das neue Album der Melodic/Celtic Metaller SUIDAKRA als CD in den Läden. Mittlerweile ist auch die 12″ Vinyl Edition verfügbar und seit dieser Woche im Handel erhältlich. Ein guter Anlass um ein weiteres Video nachzulegen. Bei „As Heroes Abide“ handelt es sich um den Opener des Albums, welcher sich direkt an das „The Weight of Worlds“ Intro anschließt. Im zu diesem Song veröffentlichten Clip gibt uns die Band einen Eindruck, inklusive einem Blick hinter die Kulissen, von den Aufnahme Sessions im Studio.

Order:

MDD SHOP: https://mdd-records.de/darkanakrad (cd, digipak, vinyl)

AMAZON: https://amzn.to/3BNTd81 (jewel case)

AMAZON: https://amzn.to/3BBDiJX (vinyl)