SUIDAKRA :: Erste Kostprobe vom kommenden Album

Am 07. November erscheint mit „DarkanakraD“ das 15. Studioalbum der deutschen Melodic/Celtic Death Metal Institution SUIDAKRA. Das Album, welches von einem hohen Anteil des ursprünglichen Melodic Death Metal dominiert wird, wurde von Arkadius im eigenen GHA Studio in Würzburg aufgenommen und gemixt, während Death Metal Legende Dan Swanö die 11 Songs gemastert hat. Mit „A Tainted Dominion“ gibt es ab sofort eine erste Kostprobe aus dem neuen Werk als Lyric Video auf YouTube. „Darkanakrad“ erscheint als CD im JewelCase, als limitiertes DigiPak (nur bei der Band, MDD und in ausgesuchten Mailordern) und als Vinyl.

MDD SHOP: https://mdd-records.de/darkanakrad (cd, digipak, vinyl)

AMAZON: https://amzn.to/3BNTd81 (jewel case)

AMAZON: https://amzn.to/3BBDiJX (vinyl)