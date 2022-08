STORMRULER :: Neues Album der Black Metaller im Oktober

Das Black-Metal-Duo STORMRULER aus St. Louis, MO, wird am 14. Oktober ihr neues Album “Sacred Rites & Black Magick” via Napalm Records veröffentlichen. Nun können Fans einen ersten Vorgeschmack auf das Album mit der Debütsingle, dem Titeltrack “Sacred Rites & Black Magick”, bekommen. https://www.stormruler.net/

STORMRULER says about “Sacred Rites & Black Magick”:

“We chose Sacred Rites as our first offering for many reasons. We feel as if from the strike of the very first chord it gives off an apparent energy that can be felt throughout the entire album. Lyrically it encompasses the feeling of this record rather well with lyrics ripe of black magick rituals and ancient orders.”

Info:

Produziert, gemischt und gemastert von Gabe Usery in den Encapsulated Studios und mit Artwork von Giannis Nakos von Remedy Art Design, verwebt Sacred Rites & Black Magick epische Geschichten von Krieg, Geschichte, schwarzer Magie und Zauberei jenseits der üblichen Grenzen des Black Metal und erschafft eine unvergessliche konzeptionelle Reise der Legende, die jeder Metal-Fan nur ungern ignorieren würde.