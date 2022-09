STORMRULER :: 2. neue Single des US-Black-Metal-Duos

Das Black-Metal-Duo STORMRULER aus St. Louis, MO – bestehend aus den Szenegrößen des Mittleren Westens Jason Asberry (Gesang/Gitarre/Bass) und Jesse Schobel (Schlagzeug/Gesang) – hat kürzlich ihre Rückkehr mit dem neuen Album “Sacred Rites & Black Magick” angekündigt, das am 14. Oktober 2022 über Napalm Records erscheint. Nach der epischen ersten Single und dem Musikvideo zum Titeltrack haben STORMRULER nun eine zweite Single veröffentlicht: “Internal Fulmination Of The Grand Deceivers”. https://www.stormruler.net/

Info: “Sacred Rites & Black Magick” verwebt epische Geschichten von Krieg, Geschichte, schwarzer Magie und Zauberei jenseits der üblichen Grenzen des Black Metal und erschafft eine unvergessliche konzeptionelle Reise der Legenden, die jeder Metal-Fan nur ungern ignorieren würde.