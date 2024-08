STONEMAN :: Neue Single „Heimatdiebe“

Am 06. September 2024 erscheint unter dem Titel „NEU “ das brandneue Album von STONEMAN, den großen Provokateuren der Gothic- und NDH-Szene. Es ist ihr erstes Album nach mehr als 6 Jahren Musikpause. Der kommende Longplayer wird als CD Digipak, Ltd. Box Set, Ltd. Vinyl LP (colors: black) und Digitalen Formaten über Massacre Records veröffentlicht, das Box Set enthält das CD Digipak, ein Beanie, Sonnenbrille & Hülle sowie eine Autogrammkarte. Vorbestellungen sind hier möglich: https://lnk.to/stonemanneu

Nach einem ersten Vorgeschmack, dem erst kürzlich veröffentlichten Song „Ferrari Pferd“, hat die Band heute ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single, dem Album Opener „Heimatdiebe“ veröffentlicht. Produziert von Schlagzeuger Rico Horber, läuft der Track ab sofort bei allen digitalen Streaming-Diensten hier: https://stoneman.bfan.link/heimatdiebe

STONEMAN Frontmann Frontmann Mikki Chixx erklärt: „Heimatdiebe“ lehnt sich bewusst an den Gassenhauer der Toten Hosen an, in deren Song „Sascha“ die Ausländerfeindlichkeit aufs Parkett kommt.“