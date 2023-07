SPIRITUAL FRONT :: The Smiths Cover ‚There Is a Light that Never Goes Out‘

SPIRITUAL FRONT enthüllen den Track „There Is a Light that Never Goes Out“ als letzte Single aus dem kommenden THE SMITHS-Tribute-Album „The Queen Is Not Dead“, das am 21. Juli 2023 erscheinen soll.

Preorder: http://lnk.spkr.media/spiritual-front-queen

„There Is a Light that Never Goes Out“ gilt weithin als eine der kultigsten Aufnahmen der Smiths. Die Komposition von Sänger Morrissey und Gitarrist Johnny Marr wurde erst fünf Jahre, nachdem sich die Band bereits aufgelöst hatte, als Single veröffentlicht, um ein Compilation-Album im Jahr 1992 zu promoten. Der Titel erreichte Platz 25 der britischen Singles-Charts und Platz 22 der irischen Singles-Charts.

Parallel zur Veröffentlichung von „The Queen Is Not Dead“ am 21. Juli 2023 werden SPIRITUAL FRONT eine Neuauflage ihres vierten Albums „Rotten Roma Casino“ veröffentlichen. Zum ersten Mal überhaupt wird es auf Vinyl als Gatefold-LP in verschiedenen Farben und als 48-seitiges Hardcover-2CD/DVD-Artbook mit einer Bonus-CD in voller Länge und einer DVD, verbessertem Artwork und Fotos erhältlich sein.