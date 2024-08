SPECTRAL WOUND :: Neues Album zur VÖ im Fullstream

Am 23. August 2024 wird die Black Metal Band SPECTRAL WOUND ihr viertes Studioalbum „Songs Of Blood and Mire“ als Nachfolger von „A Diabolic Thirst“ (2021) herausbringen. Im Vorgriff auf die bevorstehende Veröffentlichung hat die Band das Album im Fullstream auf dem Profound Lore YouTube-Kanal zum Streaming zur Verfügung gestellt.

„Songs Of Blood and Mire“ wurde von Patrick McDowall (Gitarrist von Spectral Wound) in seinem Studio Black Gate aufgenommen und gemischt und von James Plotkin gemastert. Das Album wird als CD, Vinyl-LP, Kassette und in digitaler Form veröffentlicht und ist erhältlich unter: https://linktr.ee/songsofbloodandmire