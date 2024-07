SPECTRAL WOUND :: Neuer Track vom 4. Album

Am 23. August 2024 werden die kanadischen Black Metaller SPECTRAL WOUND ihr viertes Studioalbum „Songs Of Blood and Mire“ als Nachfolger von „A Diabolic Thirst“ (2021) herausbringen. Das Album wird als CD, Vinyl-LP, Tape und in digitaler Form über Profound Lore Records veröffentlicht und kann unter https://linktr.ee/songsofbloodandmire vorbestellt werden.

Nach der Veröffentlichung der ersten Single „Aristocratic Suicidal Black Metal“ hat die Band nun mit dem Track „The Horn Marauding“ einen weiteren Einblick in ihr kommendes Album gegeben.